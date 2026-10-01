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Super Hojlund, altro gol: cucchiaio delizioso in Danimarca-Portogallo
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Rasmus Hojlund firma il secondo gol in tre partite di Nations League con una pregevole conclusione a cucchiaio contro il Portogallo.
Ancora Rasmus Højlund protagonista con la Danimarca. Il centravanti del Napoli ha trovato il gol nella sfida contro il Portogallo, valida per la terza giornata del Gruppo 4 di Lega A di UEFA Nations League. Al 53’ l’attaccante danese ha superato il portiere portoghese con un delizioso pallonetto a cucchiaio, firmando così il suo secondo gol in tre partite di Nations League.
Hojlund, il gol contro il Portogallo è una perla
Højlund è stato schierato al centro dell’attacco danese, nella sfida a sistanza con Gonçalo Ramos, riferimento offensivo del Portogallo. Al momento, il suo gol ha contribuito a riportare la Danimarca in partita dopo le reti di Cancelo e Ramos per i portoghesi e quella di Damsgaard per i padroni di casa.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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