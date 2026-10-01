Ufficiale Supercoppa italiana, c’è l’annuncio: ecco dove e quando si gioca Inter-Lazio

La Lega Serie A ha ufficializzato data e sede della finale di Supercoppa Italiana 2026/27: Inter e Lazio si sfideranno il 22 dicembre a San Siro.

È già fissato il primo appuntamento per un trofeo della stagione 2026/27. Inter e Lazio si sfideranno per la Supercoppa Italiana martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La Lega Serie A ha ufficializzato sede e orario della finale: in campo i nerazzurri, campioni d’Italia 2025/2026, e i biancocelesti, finalisti della Coppa Italia 2025/2026. La sfida sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.

Supercoppa Italiana 2026, il regolamento della finale

La competizione si decide in gara unica e, in caso di parità al termine dei 90 minuti, sono previsti i tempi supplementari e, qualora il risultato restasse ancora in equilibrio, i calci di rigore. Il regolamento della Lega stabilisce: "La Competizione prevede la disputa di 1 gara. Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”."

Per quanto riguarda le sostituzioni, durante i tempi regolamentari ogni squadra potrà effettuarne al massimo cinque, utilizzando tre interruzioni, oltre all’intervallo. In caso di tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione e un’ulteriore sostituzione, per un massimo di sei. Ogni società potrà inserire in distinta un massimo di 26 calciatori. "Durante la gara sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare un'ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve. I numeri sulle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati nelle liste consegnate all’arbitro".

Alla squadra vincitrice andranno la riproduzione in argento del trofeo EA SPORTS FC Supercup 2026/2027 e 40 medaglie d’oro per calciatori e tecnici, mentre alla finalista saranno assegnate 40 medaglie d’argento. Per la gara è inoltre previsto l’utilizzo della Goal Line Technology, del VAR e del SAOT. Il regolamento disciplina anche le squalifiche maturate prima o durante la Supercoppa, che vengono scontate nelle successive gare di campionato secondo le modalità previste.