Calendario Napoli: dal Verona al Cagliari, ecco tutte le 38^ giornate di Serie A

Ufficiale il calendario del prossimo campionato per il Napoli. Ecco le trentotto giornate, si parte a Verona come nell'anno del terzo Scudetto, si concluderà in casa al Maradona contro il Cagliari. Di seguito tutti gli appuntamenti del Napoli (qui invece il calendario completo)

1. Verona-Napoli

2. Napoli - Bologna

3. Napoli - Parma

4. Cagliari - Napoli

5. Juventus - Napoli

6. Napoli - Monza

7. Napoli - Como

8. Empoli - Napoli

9. Napoli - Lecce

10. Milan - Napoli

11. Napoli - Atalanta

12. Inter - Napoli

13. Napoli - Roma

14. Torino - Napoli

15. Napoli - Lazio

16. Udinese - Napoli

17. Genoa - Napoli

18. Napoli - Venezia

19. Fiorentina - Napoli

20. Napoli - Hellas Verona

21. Atalanta - Napoli

22. Napoli - Juventus

23. Roma - Napoli

24. Napoli - Udinese

25. Lazio - Napoli

26. Como - Napoli

27. Napoli - Inter

28. Napoli - Fiorentina

29. Venezia - Napoli

30. Napoli - Milan

31. Bologna - Napoli

32. Napoli - Empoli

33. Monza - Napoli

34. Napoli - Torino

35. Lecce - Napoli

36. Napoli - Genoa

37. Parma - Napoli

38. Napoli - Cagliari