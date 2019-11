Callejon in Cina da Benitez? Per i media inglesi Rafa può ripartire dalla Premier

Potrebbe tornare in Inghilterra Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool, Chelsea e Newcastle, oggi in Cina, al Dalian. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, lo spagnolo sarebbe il primo nome per il West Ham qualora si decidesse per l'esonero di Manuel Pellegrini. Ricordiamo che Benitez sta corteggiando Callejon che non rinnova ancora col Napoli e che al momento è allettato anche dall'idea di poter riabbracciare il suo ex allenatore.