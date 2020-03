Callejon non rinnova ma a luglio può ancora essere del Napoli

Difficilmente Callejon rinnoverà il suo contratto col Napoli ma è probabile che la sua avventura azzurra duri anche oltre il 30 giugno. Non c'entra nulla la trattativa per il prolungamento, è solo un'ipotesi concreta legata alla ripresa del campionato. Tra le varie opzioni, infatti, è concreta quella di far slittare la ripresa della Serie A a maggio e difficilmente si potrà concludere il tutto entro giugno. Per risolvere tutte le questioni "colletarali" (contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv) la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif. Così Callejon sarà del Napoli ancora per qualche giorno a luglio. Poi, salvo sorprese, firmerà con un altro club.