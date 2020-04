Callejon punto fermo in azzurro: 902 giorni per le 100 presenze in Serie A, nessuno come lui

Josè Callejon è uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni in casa Napoli, e di sicuro uno dei più utilizzati in azzurro. Un dato di OptaPaolo conferma proprio l'importanza dello spagnolo: Callejon, infatti, ha impiegato 902 giorni per ottenere le sue 100 presenze con il Napoli in Serie A, meno di qualsiasi altro giocatore nella massima serie italiana.

902 - José Callejón took 902 days to play his first 100 Serie A games, less than any other player in the Italian top-flight in the three points for a win era (since 1994/95). Rush. pic.twitter.com/iBTbSjwrn8