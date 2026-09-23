Calvario Anguissa: già due partite saltate. L'anno scorso furono ben 24

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Gli esami hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado per Anguissa. Il Napoli spera di recuperarlo durante la sosta.

La diagnosi ha confermato il nuovo problema fisico di Frank Zambo Anguissa: lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista del Napoli aveva già accusato diversi fastidi nei giorni precedenti alla trasferta di Firenze ed era riuscito ad aggregarsi alla squadra soltanto in extremis. Massimiliano Allegri aveva già messo in conto di doverlo recuperare durante la sosta: in una decina di giorni il camerunese potrebbe superare il problema, anche se le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. L'obiettivo resta quello di averlo nuovamente a disposizione alla ripresa del campionato, a ottobre.

Anguissa e gli infortuni: il dato curioso nelle stagioni degli Scudetti

Il Mattino evidenzia un dato particolare: nelle due stagioni in cui Anguissa ha trascorso meno tempo in infermeria, il Napoli ha conquistato lo Scudetto. Nel 2022/23 saltò appena 2 partite in 14 giorni, mentre nel 2024/25 furono ancora 2 le gare saltate, con 20 giorni di stop. Ben diverso il bilancio dell'ultima stagione: 120 giorni ai box e 24 partite saltate, tra diversi problemi fisici e un guaio alla schiena. Quest'anno Anguissa ha già saltato Arsenal e Bologna e, di fatto, non era al meglio neppure a Firenze. Per Allegri recuperarlo stabilmente diventa quindi una delle priorità della sosta.