Castel Volturno, il report di oggi: le ultime su Marianucci, Alisson, Meret e Spinazzola
Il Napoli è tornato al lavoro dopo il pareggio del Franchi e ha ripreso gli allenamenti durante la sosta per le nazionali. Come comunicato dalla SSC Napoli nel report dal Training Center, gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana. Indicazioni importanti arrivano anche dal lavoro svolto dai calciatori alle prese con i rispettivi programmi di recupero di Alisson, Meret, Marianucci e Spinazzola.
Il report del club azzurro
Dopo il pareggio del Franchi, gli azzurri tornano ad allenarsi durante la sosta per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.
Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra. Terapie per Anguissa.
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