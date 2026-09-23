Foto Nasce il Club Napoli Valencia “Raul Albiol”: 50 soci e un ponte azzurro tra Italia e Spagna

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A Valencia il club dei tifosi azzurri viene intitolato a Raúl Albiol: conta già circa 50 soci.

Il Club Napoli Valencia cambia ufficialmente denominazione e diventa Club Napoli Valencia “Raúl Albiol”, rendendo omaggio al difensore spagnolo che rappresenta un forte legame calcistico tra Valencia e Napoli. A un anno dalla sua nascita, il club ha già raggiunto circa 50 soci, diventando un punto di riferimento per i sostenitori azzurri che vivono in Spagna. I tifosi si ritrovano abitualmente al Noisy Hops, pub nel quartiere di Benimaclet, per seguire le partite del Napoli e portare avanti iniziative di aggregazione sul territorio.

L'omaggio ad Albiol e l'attesa per l'incontro con i tifosi

Il club promuove anche attività sportive, organizzando sfide calcistiche con la comunità locale del Boca Juniors. La nuova intitolazione celebra invece il rapporto con Raúl Albiol, nato a Valencia, campione del mondo con la Spagna e protagonista per sei stagioni con la maglia del Napoli, dove si è distinto per professionalità ed eleganza. Il difensore ha accolto con grande entusiasmo la notizia dell'intitolazione e i soci del Club Napoli Valencia attendono ora l'occasione per poterlo incontrare presto di persona.