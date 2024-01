Cambio modulo che tiene fuori Lindstrom? Per Sky sarà 3-5-1-1 con Politano trequartista

Ultimi aggiornamenti sulle formazioni di Lazio- Napoli, match in programma domani alle 18, a riportarli è la redazione di Sky Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimi aggiornamenti sulle formazioni di Lazio- Napoli, match in programma domani alle 18, a riportarli è la redazione di Sky Sport. Sarri deve fare a meno degli squalificati Immobile e Zaccagni, ma in attacco recupera Castellanos che dovrebbe partire dal 1' con Felipe Anderson e Isaksen a completare il tridente. In mediana: Luis Alberto con Guendouzi e Rovella, mentre in difesa tre uomini per due maglie sugli esterni: Lazzari, Marusic e Pellegrini.

Mazzarri in piena emergenza, deve fare a meno oltre agli infortunati e Osimhen e Anguissa impegnati stasera in Coppa d'Africa, anche degli squalificati Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste. A centrocampo non ci sono molte alternative. Zielinski dunque dovrebbe giocare, l'alternativa è Lindstrom, che sarebbe comunque da adattare a quel ruolo. Molto probabile l'inserimento del nuovo acquisto Ngonge a partita in corso, così come non è escluso che anche l'altro nuovo innesto Dendoncker possa giocare qualche minuto, considerando l'emergenza a centrocampo.

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri

NAPOLI (3-5-1-1) probabile formazione: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori.