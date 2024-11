Camerun, Anguissa salta la Namibia: il ct svela il motivo

Frank Zambo Anguissa ha saltato Namibia-Camerun, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. A svelare il motivo dell'assenza del centrocampista del Napoli ci ha pensato il ct dei Leoni Indomabili, Marc Brys, nella conferenza stampa al termine del match pareggiato 0-0: "Dobbiamo accontentarci di questo risultato, oggi avevamo tre assenze pesanti. Una di queste è quella di Zambo Anguissa, che non ho convocato per questa partita lasciandolo a casa con il suo figlio nato da poco".