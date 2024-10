Camerun show, 4 gol al Kenya: Anguissa in campo per 90'

vedi letture

Tutto facile per il Camerun di Anguissa nella terza giornata di qualificazione alla Coppa d'Africa. Contro il Kenya vittoria per 4-1 con il centrocampista del Napoli titolare e in campo per tutti i 90'. La prossima gara sarà di ritorno e si giocherà lunedì prossimo.

La gara è stata interrotta dopo 18' per un episodio che ha coinvolto Christopher Wooh: il difensore del Rennes si è scontrato con un avversario in un duello aereo ed è crollato a terra facendo temere il peggio. Curato subito dallo staff medico dopo aver perso conoscenza per qualche secondo, il 23enne sembrava comunque cosciente quando è stato trasportato in barella fuori dal campo. È stato sostituito da Jean-Charles Castelletto e portato al più vicino ospedale per effettuare i necessari accertamenti.