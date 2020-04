Campania, si conferma il trend positivo: da 7 giorni contagi nettamente sotto il 10%

Prosegue il trend incoraggiante relativo ai casi di Coronavirus in Campania. Nella giornata di giovedì sono risultati positivi 98 tamponi sui 2081 effettuati, con una percentuale dunque del 4,70% mentre la percentuale era stata del 4,04 nella giornata di mercoledì. In ogni caso è dal 2 aprile che la percentuale dei contagiati non è superiore al 10%, dati che confermano come le misure di distanziamento sociale stiano funzionando per contenere la diffusione del virus.

1 aprile 13,4%

2 aprile 12,5%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4,04%

9 aprile 4,70