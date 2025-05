Foto Campioni d'Italia sull'aliscafo: a breve l'approdo al molo Luise

Il Napoli sta per arrivare al molo Luise. I campioni d'Italia sono salpati su un aliscafo dal molo Pisacane e tra poco attraccheranno al molo Luise per poi dirigersi sui due bus scoperti per la parata scudetto. A bordo dell'aliscafo anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguito Gilmour e McTominay che salgono sull'imbarcazione, immagine raccolta da Radio Kiss Kiss Napoli.