Cannavaro, esordio amaro con la Pro Vercelli: ko 4-0 nel test con Juventus Next Gen

Esordio amaro per Paolo Cannavaro alla prima partita in carriera da allenatore: sulla panchina della Pro Vercelli, è stato sconfitto per 4-0 nell'amichevole contro la Juventus Next Gen di Paolo Montero. Così l'ex capitano del Napoli ha commentato il match: "Come prima uscita ho visto tante cose interessanti anche nelle cose sbagliate - ha esordito -.

Ci sono dei carichi importanti di lavoro sulle nostre spalle, sapevo che saremmo andati a scemare ma ho deciso di mettere un po' di minutaggio nelle gambe. Al di là del risultato che sicuramente non è piacevole, la prestazione è piacevolissima perché ho visto i ragazzi provare le cose studiate in allenamento. In amichevole devi avere difficoltà in modo da migliorare. Ne avremo nelle prossime, la parola d'ordine è lavorare".