Cannavaro torna in panchina dopo l'esperienza a Udine: allenerà un club croato

Fabio Cannavaro tornerà a guidare una squadra, dopo l'ultima parentesi all'Udinese nella scorsa stagione. Un'esperienza positiva quella in Friuli: il pallone d'oro e campione del Mondo aveva portato i bianconeri alla salvezza con una vittoria nell'ultima giornata di campionato. La società dell'Udinese decise comunque di non confermarlo, chiamando invece Runjaic. Adesso Fabio Cannavaro ripartirà dalla Croazia: allenerà la Dinamo Zagabria, riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

