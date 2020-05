Caos sul lungomare: poca distanza al ristorante, arriva la Finanza a sirene spiegate

Con l'inizio della fase 2 era inevitabile il crearsi di disordini per quanto riguarda il rispetto delle misure di sicurezza, emanate dal Governo ed indispensabili per l'apertura dei locali. E cosi anche sul lungomare di Napoli si sono vissuti dei momenti di caos, come racconta Il Riformista: "Alla prima occasione un gruppo di colleghi ha così deciso di pranzare presso un locale sul Lungomare di Napoli. Il gruppo, una decina di persone, si era accomodato ai tavoli all’aperto. Quasi a fine pranzo una pattuglia della Guardia di Finanza è arrivata a sirene spiegate".

L'attività delle autorità sembra essere scattata per una segnalazione riguardo le distanze di sicurezza non rispettate da parte di un gruppo. Un agente ha spiegato a Il Riformista che per il momento nessuna multa è stata elevata, trattandosi di un verbale amministrativo che potrebbe essere spiccato anche a posteriori e dopo accertamenti.