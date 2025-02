Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà l’Udinese

Come finirà Napoli-Udinese? Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la 24esima giornata di Serie A. Sia il giornalista e telecronista Sky, sia il direttore del Corriere dello Sport, concordano nel pronostico e per entrambi la sfida del Maradona vedrà trionfare la squadra di Antonio Conte.

