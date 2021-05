Caso Aurora Leone, Allegri presente alla Partita del Cuore: sfiderà Agnelli

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juve, dopo le indiscrezioni su un possibile forfait, come riporta l'edizione online di Tuttosport, parteciperà all’evento benefico di stasera. Dopo il caso che ha coinvolto Aurora Leone dei The Jackal, cambia il programma dei protagonisti alla Partita del Cuore dell’Allianz Stadium di Torino. Oltre alla partecipazione delle Juventus Women, che giocheranno la prima parte di gara, si registra una defezione eccellente, quella di Eros Ramazzotti, il cantante ha dichiarato: "Non ne la sento". Ci sarà invece Allegri, l'allenatore giocherà nella squadra che sfiderà la sua ex dirigenza: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, John Elkann e anche Andrea Pirlo e Gigi Buffon.