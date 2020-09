Caso Suarez, tuona il Comune di Perugia: "Sia fatta chiarezza, per noi l'Università un lustro!"

Anche il Comune di Perugia prende posizione sulla vicenda dell'esame d'italiano di Luis Suarez: "In relazione alle notizie che vedono coinvolta una delle istituzioni culturali più importanti di Perugia - scrive il capoluogo umbro in una nota stampa - l'Università italiana per Stranieri, l'amministrazione comunale auspica che venga al più presto fatta chiarezza, affinché non permangano ombre sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate. Confidiamo che si torni quanto prima a parlare di questa nostra antica e prestigiosa istituzione, per quell'attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della civiltà italiana, che da sempre rappresenta un lustro per la nostra città nel mondo".