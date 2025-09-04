Castel Volturno, doppia seduta per gli azzurri: il report del club

vedi letture

Doppia seduta per il Napoli, che oggi si è allenato al mattino e al pomeriggio a Castel Volturno agli ordini di mister Antonio Conte. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri oggi hanno svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnico-tattica. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato un lavoro di forza in palestra e successivamente in campo".