Castel Volturno, il report del club: assente solo Osimhen, ma non per ragioni fisiche

L'unico assente nell'allenamento odierno a Castel Volturno? Victor Osimhen. Non per l'infortunio da cui è praticamente guarito, ma per questioni di natura famigliare. Ad annunciarlo è la SSC Napoli nel consueto report dal Training Center:

"Dopo il successo ad Amsterdam in Champions League e un giorno di riposo il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Zini per la nona giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è diviso in due gruppi. Un primo gruppo ha lavorato in palestra mentre un secondo svolgeva lavoro di forza in campo.

A seguire la squadra ha svolto lavoro tattico a tutto campo, possesso palla e partita a campo ridotto. Osimhen non ha svolto l’allenamento per motivi familiari".