Prima pagina Corriere dello Sport: "Gasp el Top. E domenica c'è Conte"

"Gasp El Top": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La Roma stende il Midjylland imbattuto per 2-1 e spaventa il Napoli, contro cui giocherà nel weekend. Decidono El Aynaoui e El Shaarawy, mentre Koné si ferma: è in dubbio. Spazio anche alle altre due italiane impegnate tra Europa League e Conference. Sui rossoblù di Italiano, che battono 4-1 il Salisburgo, il titolo recita: "Bologna show". Male invece la Fiorentina: "Viola, altro ko".

Si parla anche dell'Inter, con un titolo in taglio alto: "Chivu li sistema". Nerazzurri alle prese con una crisi di risultati: la squadra gioca bene, ma nelle prime 17 uscite ha già subito 5 ko. II tecnico ha individuato i punti sui quali intervenire.