Napoli in attesa delle decisione definitive del Consiglio Federale: ecco perché
Il Napoli si prepara alla sessione di calciomercato invernale, ma dopo i significativi investimenti estivi il club dovrà muoversi con attenzione e fare i conti con i parametri finanziari. Come sottolinea il Corriere dello Sport, anche la società azzurra dovrà prestare massima attenzione all'indice di liquidità. Questo vincolo impone un rigoroso equilibrio: per poter aggiungere nuovi elementi in rosa, anche in prestito, e per sostenere nuovi ingaggi, il Napoli dovrà prima effettuare delle cessioni.
La necessità è quella di soddisfare i parametri di liquidità, calcolati attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi societari. Dunque un eventuale arrivo a gennaio dipenderà strettamente dalle uscite. Il club è in attesa delle decisioni definitive del Consiglio Federale in merito a eventuali modifiche o conferme delle norme vigenti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
