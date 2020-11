Castel Volturno, il report del club: esercitazione tecnica e chiusura con lavoro atletico

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente esercitazione tecnica e chiusura con lavoro atletico prima aerobico e poi di forza.