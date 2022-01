Castel Volturno, il report del club: lavoro di forza e seduta tecnico-tattica

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli (ore 15), per la 24esima giornata.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Domani seduta mattutina.