Castel Volturno, il report del club: lavoro fisico e poi tecnico-tattico agli ordini di Conte
Dopo il weekend libero, sfruttando la pausa per le nazionali, il Napoli è tornato a lavorare oggi a Castel Volturno. E ha ritrovato anche Antonio Conte, reduce dalla settimana di riposo a Torino. La squadra ha effettuato un allenamento pomeridiano, di seguito il report del club:
"SSC Napoli Training Center - Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l'Atalanta, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, effettuando un lavoro fisico e successivamente una parte tecnico-tattica".
