Castel Volturno, primo allenamento del 2026 verso la Lazio: il report del club

Oggi alle 14:45Notizie
di Francesco Carbone

Si sono riaperte le porte di Castel Volturno. Il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center in vista di Lazio-Napoli, lunch match della 18ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 all'Olimpico contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”.