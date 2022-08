Castel Volturno, il report del club: lavoro tattico e sui piazzati, a parte due giovani

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A.

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico, esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Zedadka e Ambrosino hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione.