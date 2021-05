Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico per reparti e sulla velocità

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e chiusura con seduta tecnico tattica per reparti.