Castel Volturno, il report del club: Mertens a parte, terapie per Koulibaly e Maksimovic

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha svolto una prima fase sul campo 1 di attivazione con circuito di attrezzi. Successivamente torello con la rosa distribuita in due gruppi. A seguire, sul campo 2, partitina a campo ridotto e chiusura con lavoro tecnico tattico.

Mertens ha svolto allenamento differenziato prima in palestra e poi sul campo 3. Terapie e palestra per Maksimovic e Koulibaly.