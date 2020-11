Castel Volturno, il report del club: Ospina in parte in gruppo, palestra e terapie per Osimhen

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una partitina "mani e piedi". Di seguito esercitazione tecnico-tattica, lavoro tattico di squadra e partita a campo ridotto.

Rientrano in gruppo, dopo gli impegni con la Nazionale, anche Insigne, Meret, Ospina, Zielinski, Lobotka e Di Lorenzo. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie e lavoro in palestra per Osimhen.