Castel Volturno, il report del club: palestra per Koulibaly e Malcuit, Demme in parte in gruppo

Seduta mattutina e ultimo allenamento del 2020 per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-Napoli alle ore 15.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito seduta tecnica ed esercitazioni di possesso palla con la rosa divisa in gruppi. Successivamente lavoro tecnico-tattico a campo intero e partitina finale.

Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro.