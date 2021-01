Castel Volturno, il report del club: per Petagna parte della seduta personalizzata

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani per il quarto di finale di Coppa Italia.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello e al riscaldamento.

Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e chiusura con lavoro tattico.

Petagna ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato.