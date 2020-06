Castel Volturno, il report del club: prima l'omaggio alla sorella di Gattuso, poi tattica e partitina

Il Napoli si è allenato stamattina a Castel Volturno, guidato da Rino Gattuso nonostante il momento duro che sta vivendo quest'ultimo. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro tramite il sito ufficiale: "Seduta mattutina, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La giornata è iniziata con un momento molto toccante: la squadra ha voluto esprimere la propria vicinanza e far sentire tutto l'affetto a Gennaro Gattuso con un abbraccio virtuale. Il capitano Insigne e l'intero gruppo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della sorella del tecnico azzurro prima dell'inizio dell'allenamento.

La squadra poi ha svolto la prima fase di lavoro sul campo 1 effettuando riscaldamento a secco con attrezzi. Successivamente, sul campo 2, la rosa si è divisa in gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in esercitazioni tattiche per reparti. Di seguito la squadra si è riunita per svolgere seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina in famiglia".