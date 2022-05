Castel Volturno, il report del club: problemi per Ghoulam, in due rientrano in gruppo

Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A.

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A.

Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare.