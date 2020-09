Castel Volturno, il report del club: stamattina esercitazione tattica

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Questo il report del club azzurro: "Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito esercitazione tattica prima divisa per reparti e poi con l'intero gruppo. Chiusura con partitina a campo ridotto".