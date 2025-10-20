Castel Volturno, il report del club sulla rifinitura: ecco su cosa ha lavorato Conte
Il Napoli ha già voltato pagina, perché siamo già alla vigilia della Champions League. Stamattina la squadra ha svolto la rifinitura a Castel Volturno. Di seguito il report del club: "Meno uno a PSV-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani al Philips Stadion, alle ore 21:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
