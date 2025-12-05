Radio TN La Juve non dormirà a Napoli: Spalletti non vuole vengano svegliati i giocatori

vedi letture

Quintiliano Giampietro, giornalista di Radio Bianconera, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"La Juventus parte direttamente domenica mattina, ufficialmente per motivi organizzativi, ma in realtà Spalletti vuole evitare che qualcuno svegli i giocatori nel pieno della notte andando sotto l'albergo della Juve. Quindi la Juve parte e torna direttamente domenica.

Conte? La tifoseria è divisa, qualcuno vorrebbe non rivederlo mai più anche perché poi è andato sulla panchina dell'Inter che non è proprio una squadra normale. Lo scorso anno sembrava ad un passo dal ritorno e qualcuno si era anche illuso perché era convinto potesse essere l'uomo giusto per la rinascita bianconera e quindi c'è una spaccatura evidente. Di sicuro a Torino al ritorno qualcuno lo fischierà".