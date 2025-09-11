Castel Volturno, il report della seduta odierna: lavoro tecnico-tattico per gli azzurri

Oggi alle 17:33Notizie
di Pierpaolo Matrone
fonte sscnapoli.it

Meno due a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi. Il gruppo è stato impegnato in un allenamento tecnico-tattico.

Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra.