Pioli, mossa a sorpresa? Da Firenze: c'è un attaccante che si candida ad affiancare Kean

vedi letture

La Fiorentina si prepara alla sfida casalinga contro il Napoli con un’arma in più a disposizione: Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha già dimostrato di poter fare la differenza anche a 38 anni. I suoi numeri parlano da soli: 370 gol in carriera tra club e coppe, primato che lo rende il bomber più prolifico attualmente in Serie A. Reduce da tre reti in appena 163 minuti giocati con la sua Bosnia durante la sosta, il 'Cigno di Sarajevo' è in piena fiducia e potrebbe strappare una maglia da titolare al fianco di Moise Kean.

I precedenti contro il Napoli sorridono a Dzeko: sei gol in carriera ai partenopei, con due doppiette che lo rendono una delle sue vittime preferite in campionato. Non solo: l’attaccante ha già segnato in passato a una squadra guidata da Antonio Conte, quando nel 2017 trascinò la Roma con una doppietta memorabile al Chelsea in Champions League. Considerate le condizioni non ottimali di Gudmundsson e la prova sottotono di Piccoli, Pioli potrebbe affidarsi all’esperienza e al carisma di Dzeko per provare a colpire ancora una volta un avversario che conosce bene. A riportarlo è Firenzeviola.it.