Gutierrez scalpita: c'è la notizia in vista di Fiorentina-Napoli

Gutierrez è pronto alla prima convocazione. Accadrà contro la Fiorentina sabato. Il terzino spagnolo è stato operato a inizio luglio ma ora sta bene ed è arruolabile per il Franchi dopo l'intervento alla caviglia destra. Non giocherà subito, ovviamente, ma durante la sosta ha lavorato bene, no stop, e ha giocato anche nell'allenamento congiunto con l'Avellino. Insomma, è pronto per farsi conoscere.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo.