Castel Volturno, il report di oggi: ancora personalizzato per Malcuit e Manolas

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 21 novembre con Inter-Napoli , 13esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto lavoro aerobico in avvio e successivamente seduta tattica. Lavoro personalizzato per Malcuit e Manolas.