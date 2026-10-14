Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

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Gli azzurri sono tornati ad allenarsi dopo la trasferta di Champions League. Seduta differenziata a Castel Volturno in vista della sfida col Venezia.

Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la sfida di Champions League contro il Villarreal. Gli azzurri hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato, in programma sabato alle ore 15 contro il Venezia allo stadio Penzo. I calciatori impiegati dal primo minuto nella gara europea hanno svolto una seduta di scarico.

Napoli, il report dell'allenamento

Questo il report pubblicato dal club: "Dopo il match di Champions League gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 contro il Venezia. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina".