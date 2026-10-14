Tensioni Allegri-De Bruyne, la ricostruzione: indicazioni ignorate e Max va su tutte le furie

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Incomprensioni tra Massimiliano Allegri e De Bruyne durante Villarreal-Napoli. Il tecnico avrebbe chiesto più volte al belga di arretrare la sua posizione.

Torna la tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne. Dopo la pace che sembrava essere tornata in occasione della vittoria contro il Venezia, alla quale il belga aveva contribuito con una doppietta, durante la sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal ci sarebbero state nuove incomprensioni. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Allegri avrebbe richiamato più volte il centrocampista durante la partita, chiedendogli di arretrare la propria posizione per concedere maggiore spazio agli inserimenti di McTominay. De Bruyne, però, non avrebbe seguito le indicazioni del tecnico, restando più alto e sbracciando anche verso i compagni, indicando la porta avversaria.

Allegri-De Bruyne, possibile confronto a Castel Volturno

Dopo il rientro dalla Spagna, il Napoli si è recato subito a Castel Volturno. Allegri ha voluto analizzare con la squadra quanto non ha funzionato nella serata di Champions League e, secondo la ricostruzione, potrebbe esserci stato anche un confronto con De Bruyne. Allenatore e giocatore dovranno dunque chiarire le incomprensioni emerse all'Estadio de la Ceramica per evitare che la situazione possa trasformarsi in un vero e proprio caso.