Tensioni Allegri-De Bruyne, la ricostruzione: indicazioni ignorate e Max va su tutte le furie
Torna la tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne. Dopo la pace che sembrava essere tornata in occasione della vittoria contro il Venezia, alla quale il belga aveva contribuito con una doppietta, durante la sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal ci sarebbero state nuove incomprensioni. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Allegri avrebbe richiamato più volte il centrocampista durante la partita, chiedendogli di arretrare la propria posizione per concedere maggiore spazio agli inserimenti di McTominay. De Bruyne, però, non avrebbe seguito le indicazioni del tecnico, restando più alto e sbracciando anche verso i compagni, indicando la porta avversaria.
Allegri-De Bruyne, possibile confronto a Castel Volturno
Dopo il rientro dalla Spagna, il Napoli si è recato subito a Castel Volturno. Allegri ha voluto analizzare con la squadra quanto non ha funzionato nella serata di Champions League e, secondo la ricostruzione, potrebbe esserci stato anche un confronto con De Bruyne. Allenatore e giocatore dovranno dunque chiarire le incomprensioni emerse all'Estadio de la Ceramica per evitare che la situazione possa trasformarsi in un vero e proprio caso.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro