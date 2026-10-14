Venezia-Napoli, designata la squadra arbitrale: fischia Sacchi, la sestina completa
Archiviata la sconfitta in Champions League sul campo del Villarreal, il Napoli di Massimiliano Allegri è già proiettato verso il prossimo impegno di Serie A. Gli azzurri saranno di scena sabato alle ore 15 allo stadio Penzo contro il Venezia. In vista della sfida è stata resa nota la designazione arbitrale: la gara sarà diretta da Juan Luca Sacchi.
Venezia-Napoli, Fabbri al VAR
La designazione stabilita da Daniele Orsato prevede invece Michael Fabbri al VAR, mentre Santoro ricoprirà il ruolo di AVAR. Per il Napoli sarà subito l'occasione di reagire dopo il 3-1 subito in Spagna contro il Villarreal e di riprendere il proprio cammino in campionato.
VENEZIA – NAPOLI
Sabato 17 ottobre, ore 15:00
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Palermo – Vecchi
IV ufficiale: Crezzini
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
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