Napoli Basket, oggi la terza gara di EuroCup: annunciato anche il calendario
Ancora una trasferta per il Napoli Basketball che affronta domani, nella terza giornata del girone C di Eurocup, lo Slask Wroclaw. La partita si disputerà all’HALA ORBITA di Wroclaw, con inizio alle ore 19:00.
La squadra di Coach Repesa continua il suo tour de force giocando la terza trasferta in una settimana. Dopo i due successi ottenuti a Podgorica e a Cantù, nell’ultimo turno di Serie A, gli azzurri cercano un’altra vittoria in Europa per continuare nel loro momento positivo. Il Napoli Basketball guida il girone C con 2 successi, insieme al Tofas Bursa, mentre lo Slask ha ottenuto una vittoria, in trasferta a Trento nell’ultimo turno, ed una sconfitta, in casa col Buducnost.
La squadra polacca, nell’ultima gara del campionato nazionale, ha vinto in trasferta sul Wilki Szcsecin per 82-69. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky Sport Max, canale 206 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.
Intanto Il Napoli Basketball comunica che la partita con il Tofas Bursa si giocherà all’Alcott Arena Mercoledì 21 ottobre alle ore 20:00, mentre la sfida di ritorno con il Buducnost si disputerà, ancora all’Alcott Arena, Mercoledì 9 dicembre alle ore 20:00.
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