Capodichino chiuso a novembre: c'è un'ipotesi tra Juve e Porto
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A novembre chiude per lavori alla pista l'aeroporto di Capodichino. E quindi potrebbero esserci novità per i viaggi del Napoli tra Italia ed Europa. Ne parla Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: "Il Napoli gioca l'1 novembre con la Juve e il 4 in Portogallo col Porto. C'è la possibilità che il Napoli resti a Torino e martedì poi voli da Torino in Portogallo. Vedremo poi se per il ritorno si tornerà a Salerno o a Roma e poi di rientro a treno a Napoli. Ma l'ipotesi è che dunque si resti a Torino anche dopo la partita".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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