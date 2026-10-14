Triplo recupero per Allegri: la sua decisione in vista di Venezia-Napoli

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Napoli, Alisson Santos, Olivera e Anguissa tornano in gruppo oggi e saranno convocati per la trasferta di Venezia

Alisson Santos, Olivera e Anguissa tornano oggi ad allenarsi e, di conseguenza, verranno convocati per la trasferta di Venezia. Una buona notizia per Allegri, che dopo settimane di emergenza ritrova tre pedine importanti in diversi reparti. Il rientro di Anguissa restituisce al tecnico un centrocampista di peso, mentre Olivera allarga le scelte sulla fascia sinistra e Alisson Santos aggiunge qualità e velocità nel reparto offensivo. Il recupero arriva nel momento giusto, dopo la batosta di Villarreal e alla vigilia di una gara che il Napoli non può sbagliare.

Un’infermeria sempre più vuota

Con i tre rientri l’infermeria azzurra si svuota progressivamente: restano fuori soltanto Favasuli e Vergara, per i quali i tempi di recupero sono più lunghi. Il primo dovrebbe tornare dopo la sosta, il secondo entro la fine del mese. Per Allegri sarà dunque più semplice gestire le rotazioni in un calendario fittissimo, che metteva di fronte nove partite in 29 giorni. Le scelte per il Penzo arriveranno solo dopo gli ultimi allenamenti, ma la possibilità di contare su una rosa più ampia può diventare un’arma importante per tentare di invertire la rotta, contro un Venezia ultimo in classifica ma pronto a ripartire con il nuovo allenatore Nicola.