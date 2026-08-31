Ufficiale Anguissa annuncia il ritiro dalla Nazionale: "Grazie, mio Camerun"

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Frank Zambo Anguissa annuncia il ritiro dalla Nazionale del Camerun. Il centrocampista del Napoli saluta i Leoni Indomabili con una lunga lettera.

Frank Zambo Anguissa dice addio alla Nazionale del Camerun. Il centrocampista del Napoli ha annunciato la decisione attraverso una lettera, spiegando di aver realizzato con la maglia dei Leoni Indomabili uno dei grandi sogni della sua infanzia: "Giocare per la Nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di averlo potuto realizzare. Dopo molti anni al servizio della Nazionale del Camerun, ho preso la decisione di mettere fine alla mia carriera internazionale. Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un onore immenso e un'immensa fonte di orgoglio".

Anguissa saluta il Camerun: "Leone Indomabile un giorno, Leone Indomabile per sempre"

Anguissa ha poi ringraziato tutte le persone incontrate durante la sua esperienza in Nazionale: "Mi rendo conto della fortuna che ho avuto nel rappresentare il mio Paese, nel vivere momenti indimenticabili e nel condividere questa avventura con tanti compagni, fratelli e membri dello staff. Voglio ringraziare profondamente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni". Infine il pensiero ai tifosi: "E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie come nei momenti più difficili. Me ne vado dalla Nazionale con molta emozione e orgoglio. Leone Indomabile un giorno, Leone Indomabile per sempre. Grazie, mio Camerun".